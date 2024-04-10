بايدن يستقبل رئيس وزراء اليابان بالبيت الأبيض قبيل مباحثات ثنائية

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استقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في البيت الأبيض في زيارة رسمية هي الأولى التي يقوم بها زعيم ياباني إلى الولايات المتحدة منذ تسع سنوات، وذلك لبحث سبل تعميق العلاقات الدفاعية والتعاون الأمني والاقتصادي.



وأكد بايدن في كلمة له -نقلها تلفزيون "سي إن إن" الأمريكي- خلال استقبال كيشيدا، أن البلدين يشكلان شراكة دفاعية أقوى من أي وقت مضى، كما أن العلاقة الاقتصادية بينهما هي الأقوى والأعمق حول العالم، والتحالف بينهما هو ركيزة السلام والأمن والرخاء في المنطقة المحيطين الهندي والهادي وحول العالم.



وأشاد الرئيس الأمريكي بما وصفه بأنه "شجاعة رئيس الوزراء الياباني في إدانة العدوان الروسي على أوكرانيا منذ عامين وعزل روسيا وتقديم المليارات لدعم أوكرانيا".



من جانبه، أكد كيشيدا على أنه في ظل التحديات الكثيرة والصعبة التي يواجهها العالم الآن، فإن البلدين يتحدان سويا لخوض طريق التعامل مع تحديات منطقة المحيطين الهندي والهادي والعالم، مع استمرار العمل لتطوير العلاقات الثنائية برؤية مستقبلية لأكثر من مئة عام مقبلة.



كما أكد أن التعاون بين البلدين تجمعه القيم والالتزامات المشتركة وأنه أصبح تعاونا عالميا يغطي الفضاء الخارجي ويصل أعماق البحار، مشيرا إلى التبادلات بين الشعبين في مختلف المجالات بالإضافة إلى الثقة بين القادة والتعاون بين الحكومات شكلوا جميعا الصداقة بين البلدين.