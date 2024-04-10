اليابان ترحب بقرار نيوزيلندا المشاركة فى رصد الأنشطة البحرية غير المشروعة

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رحبت اليابان بقرار نيوزيلندا المشاركة فى رصد ومراقبة الأنشطة البحرية غير المشروعة لضمان التنفيذ الفعال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة من أجل تحقيق تفكيك كوريا الشمالية لجميع أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية بطريقة كاملة وقابلة للتحقق ولا رجعة فيها.

وذكر بيان على موقع وزارة الخارجية اليابانية أن اليابان تقوم أيضًا بأنشطة جمع المعلومات للسفن التى يشتبه فى أنها تنتهك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وتعمل اليابان بشكل وثيق مع البلدان ذات الصلة بما فى ذلك نيوزيلندا والمنظمات الدولية ذات الصلة.

وفى الفترة من منتصف أبريل إلى أوائل مايو ستشارك نيوزيلندا فى أنشطة الرصد والمراقبة للأنشطة البحرية غير المشروعة، بما فى ذلك عمليات النقل من سفينة إلى أخرى مع السفن التى ترفع علم كوريا الشمالية، والتى تحظرها قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وستستخدم طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية النيوزيلندية قاعدة كادينا الجوية بموجب الاتفاقية المتعلقة بوضع قوات الأمم المتحدة فى اليابان. وستكون هذه هى المرة السادسة التى تقوم فيها القوات الجوية الملكية النيوزيلندية بمثل هذه الأنشطة منذ عام 2018.