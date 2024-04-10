الممشى السياحى الجديد.. فسحة ومتنفس مجانى للمواطنين خلال أيام العيد بالدقهلية

الدقهلية - محمد الحبشي

يسعي كثير من المواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك 2024، للبحث عن أماكن للخروج والتنزه بأقل التكاليف، وفي مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، هناك بعض الاماكن رمزية التكلفة، اضافة لأماكن أخري رائعة ومجانية بالمدينة، ومن بين هذه الأماكن "الممشي السياحي بالمنصورة" والذي تم إنشاءه حديثا، بأحدث التجهيزات لممارسة التنزه والرياضات المختلفة علي مياه النيل بمدينة المنصورة مباشرة

ووضعت الدولة المصرية، خطه تطوير متكاملة، تهدف الي تغيير حياة المواطنين في كل مدن محافظات الجمهورية، ومن بين هذه الخطط هو تطوير عواصم المدن وخلق متنفسات جديدة، تساهم في تغيير حياة المواطنين والاستمتاع بأوقاتهم وممارسة الأنشطة والرياضات المتنوعة.

وشمل التطوير محافظة الدقهلية، وشهدت تطويرا كبيرا ضمن خطة تطوير عواصم المدن، حيث تم انشاء ممشي سياحي جديد يطلق عليه" المشاية السفلية" الجديدة بمدينة المنصورة، ليكون متنفس حضاري جديد لأهل محافظة الدقهلية.

وصمم هذا الممشي بطول 1250 متر، في موقع استراتيجي متميز حيث يفصل بين مدينتي المنصورة وطلخا، ويقع علي مياه النيل مباشرة، ومن أهم مميزات الممشي السياحي الجديد بمدينة المنصورة، هو سهولة تنقل المواطنين بين مدينتي المنصورة وطلخا عبر بواخر نيليه في مياه النيل، مستخدمين في ذلك البوابات والمنافذ التي تم تصميمها علي الممشي لمساعدة المواطنين في النزول واستقلال البواخر النيليه بين المدينتين، اضافة الي وصول المواطنين من داخل مدينة المنصورة الي منطقة قولونجيل التابعة للمدينة والواقة ايضا علي مياه النيل.



وصممت أماكن بالممشي لممارسة الرياضات المختلفة من قبل المواطنين علي الممشي، مثل رياضة المشي والجري والاسكيت والدراجات، اضافة لممارسة بعض المواطنين لهواية الصيد والنزول للإستمتاع بها من جانب الممشي السياحي والجلوس علي شاطئ النيل



ويوجد علي طول الممشي برجولات خشبية ذات جوده وصورة وتنفيذ رائع، اسفلها مقاعد خشبية مزدوجة لتجمع العائلات وإراحة كبار السن، إضافة لوجود عدد من الكافيهات الخاصة علي جانب الممشي، ليحاط الممشي بجانب من الكافيهات، والجانب الأجمل والاروع مياه نهر النيل بمدينة المنصورة، ليكون هذا الممشي هو المتنفس الحضاري المجاني الأجمل لجميع مواطني محافظة الدقهلية.



ارضيات لممارسة رياضة الاسكيت والدراجات



الممشي في اوقات الليل



بوابة للوصول الي ركوب البواخر النيلية



جانب من الممشي السياحي بالمنصورة



خروج المواطنين علي الممشي السياحي بالمنصورة