المغرب: إحباط محاولة تسلل 200 مهاجر إفريقى إلى مدينة "سبتة"

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أحبطت سلطات الأمن المغربي، بمدينة الفنيدق، اليوم الأربعاء، محاولة 200 شخص أثناء محاولتهم التسلل، والعبور بطريقة غير مشروعة، صوب مدينة "سبتة".



وأوضح مصدر مسؤل بمدينة الفنيدق أن محاولة الهجرة غير المشروعة هذه نفذتها مجموعة من الأشخاص المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، ضمت حوالي 200 فردا، كان بعضهم يحمل العصى وحجارة ومقابض حديدية تستعمل لتسلق السياج الحديدي، قبل أن تتصدى لهم سلطات الامن المغربي، ويتم إيقافهم جميعا.



وأضاف المصدر أنه تم تسجيل بعض الإصابات البسيطة في صفوف القوات العمومية المغربية وبين المهاجرين.