اليوم السابع
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الأربعاء، 10 أبريل 2024 10:14 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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المسلمون فى النمسا يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك

الأربعاء، 10 أبريل 2024 09:09 ص
المسلمون فى النمسا يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك صلاة عيد الفطر
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أدى آلاف المسلمين، اليوم الأربعاء، صلاة عيد الفطر المبارك في المسجد الإسلامي الكبير بالعاصمة النمساوية فيينا.

أقيمت الصلاة باللغتين العربية والألمانية، وتضمنت خطبة العيد فضائل شهر رمضان المبارك وقيم ومعاني عيد الفطر المبارك.

كما أقيمت الصلاة في النادي المصري في فيينا، بحضور أبناء الجالية وأم المصلين الشيخ سعيد طه مبعوث وزارة الأوقاف إلى النمسا.

وحرص المسلمون على تبادل التهاني والدعاء إلى الله بالسلام والخير والبركات لكل الأمة.

يعد الإسلام ثاني أكبر الديانات في النمسا وأسرعها نموا، وقد حرص عدد من قيادات الدولة على تهنئة المسلمين بالعيد.







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