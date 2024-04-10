المتعافون من تعاطى المخدرات يحتفلون بعيد الفطر بمراكز صندوق مكافحة الإدمان

كتب مدحت وهبة

حرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق على توفير أوجه الرعاية للمتعافين من الإدمان بمراكزالعزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان التابعة للصندوق خلال أيام عيد الفطر المبارك2024 والذين يتم حجزهم كحماية في الأعياد والمناسبات كونها من الأوقات عالية الخطورة للانتكاسة، وكذلك للمرضى الذين مازالوا يتلقون العلاج داخل المراكز ويتوافق خروجهم خلال أيام العيد، حيث يتم تأجيل خروجهم لحين انتهاء أيام العيد لحمايتهم لمجرد التفكير في العودة للإدمان



جانب من احتفال المتعافين من تعاطى المخدرات بمراكز صندوق مكافحة الإدمان



المتعافون من تعاطى المخدرات يحتفلون بعيد الفطر المبارك

تتضمن مراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاجالإدمان والتعاطي " صالات جيم وورش تدريب لتعليم المتعافين على المهن الحرفيةالتي يحتاجها سوق العمل ، ومكتبات وقاعات تدريب ، أنشطة رياضية ، وتنس طاولة ،بلياردو ، قاعات كمبيوتر ، وأنشطة فنية" كما تم تخصيص ساحات داخل مراكزالعزيمة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك من خلال ائمة الأوقاف



المتعافون من الإدمان

ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، استمرار عمل الخط الساخنلعلاج مرضى الإدمان "16023" خلال أيام عيد الفطر المبارك لتلقى الاتصالات الواردة على مدار الساعة، حيث تتنوع الخدمات التى يقدمها الصندوق بين توفير العلاج لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة وكذلك توفير المشورة العلاجية ومتابعة الحالات الخاضعة للعلاج ، إضافة إلى توفير المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية.



وأضافت "القباج " أن خدمات الخط الساخن"16023 " لعلاج الإدمان متاحة على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع بدون توقف حيث تتنوع برامج العلاج المقدمة من الخط الساخن من علاج طبي وخدمات الدعم النفسي وكذلك برامج إعادة التأهيل وبرامج الحد من الانتكاسة.



من جانبه أشار الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرةالتضامن الاجتماعي ـ مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى إلى تواجد فريقمتخصص للرد على المكالمات الواردة للخط الساخن ، وتسجيل بيانات الراغبين فى تلقىالعلاج ،لافتا إلى أن الخدمات العلاجية التى يقدمها الصندوق تتم من خلال المستشفيات المتخصصة والشريكة مع الخط الساخن ، والتى يصل عددها إلى 30 مستشفى ومركز علاجي متخصص فى علاج الإدمان بـ 19 محافظة حتى الآن ،كما أنه جارى الإعداد لافتتاح مراكز علاجية جديدة .



وأضاف "عثمان " أن هناك إجراءات وقائية يتخذها الصندوق تسمى برامج لحماية المتعافين خلال فترة أيام العيد ، خاصة وأن هذه الفترة تعد من الفترات شديدة الخطورة لدى مرضى الإدمان الذين لم يكتمل تعافيهم بشكل كامل، وأن الكثير من الدراسات والأبحاث تؤكد تزايد التعاطي خلال الأعياد والعطلات الرسمية وأنها أحد العوامل الرئيسية لانتكاسة المتعافين، ونفس الأمر بالنسبة للمتعافين الذين مازالوا يتلقون العلاج داخل المستشفيات ويتوافق خروجهم مع يوم الوقفة أو خلال أيام العيد حيث يتم تأجيل خروجهم لحين انتهاء أيام العيد لحمايتهم لمجرد التفكير في العودة للإدمان.



احتفالات مراكز العزيمة لصندوق مكافحة الإدمان بعيد الفطر المبارك



المتعافون بمراكز العزيمة لصندوق مكافحة الإدمان



المتعافون من الإدمان يحتفلون بعيد الفطر المبارك