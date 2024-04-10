اليوم السابع
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الأربعاء، 10 أبريل 2024 04:36 م
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اللي يزيد عن حده ينقلب ضده.. الإفراط فى هذه الأكلات يحولها لسموم فى جسمك

الأربعاء، 10 أبريل 2024 03:00 م
اللي يزيد عن حده ينقلب ضده.. الإفراط فى هذه الأكلات يحولها لسموم فى جسمك سموم الجسم
كتبت فاطمة خليل

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أكد الدكتور كريم جمال،  أخصائي التغذية العلاجية بجامعة عين شمس، أن الإفراط فى تناول بعض الأطعمة والمشروبات يحولها لسموم ضارة فى الجسم.


وأوضح أن  تناول الملح بكميات كبيرة بالإضافة إلى مكسبات الطعم والرائحة والإضافات عالية الصوديوم فى طعامك، قد يكون ساما لجسمك وقد يسبب الإصابة بالامراض على المدى البعيد، مضيفا أن تناول الملح بكميات مناسبة وبما يتوافق مع احتياجات جسمك  من الصوديوم حوالى ٢٠٠٠ ملليجرام يكون مفيدا لصحتك بشكل كبير.


وأشار إلى أن تناول السكر أيضا بكميات كبيرة والحلويات قد يكون ساما لجسمك ويسبب الإدمان و مقاومة الأنسولين ومرض السكري، مضيفا أن ملعقة صغيرة من السكر يوميا أو قطعة صغيرة من الحلويات بعد الأكل لن يضر بصحتك.


وأكد أنه إذا كان طعامك الأساسي من الدقيق الأبيض والمخبوزات فهذا يكون ضارا لجسمك ويسبب السمنة وتراكم الدهون وأمراض أخرى لكن تناول قطعة مخبوزات نحبها من حين لآخر لن يكوم ضارا لصحتك.


وأوضح أن شرب الماء اساسي وهام لصحتك لكن الإفراط فى شرب الماء بكميات كبيرة قد يؤدى إلى تسمم الماء نتيجة عدم قدرة الكلى على تصفية كل هذه الكمية من الماء في وقت واحد.

 







أطعمة سامة

سموم بيضاء

السموم

سموم الجسم




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