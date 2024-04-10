اليوم السابع
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اللاعب أيمن أشرف يحتفل بعيد الفطر المبارك وسط أسرته بالدقهلية.. صور

الأربعاء، 10 أبريل 2024 09:27 ص
اللاعب أيمن أشرف يحتفل بعيد الفطر المبارك وسط أسرته بالدقهلية.. صور
الدقهلية – محمد الحبشى

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أدى اللاعب أيمن أشرف لاعب البنك الأهلى الحالى، والنادى الأهلى السابق، ومنتخب مصر، صلاة عيد الفطر المبارك فى مسقط راسه بمدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، وتواجد اللاعب وسط أسرته واصدقاءه للاحتفال بعيد الفطر المبارك فى ساحة مركز شباب المطرية، شمال محافظة الدقهلية، وتبادل اللاعب التهانى مع أهل المدينة والأصدقاء.

وتجمع أعداد كبيرة من المواطنين أمام الساحات الشعبية والمساجد المخصصة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، وذلك فور الانتهاء من أداء الصلاة لتبادل التهانى والتبريكات بعيد الفطر.

وشهدت الساحات احتفالات ضخمة وتجمع المواطنين مستخدمين البلالين والألعاب النارية وألعاب الاطفال، إضافة إلى توزيع الهدايا من النقود داخل الساحات الضخمة التى شهدت تجمع المواطنين لتبادل التهانى.

واستمتع المواطنين اثناء تبادل التهانى ونشر البهجة بينهم بالأغانى والاحتفال لتعم البهجة والسرور بين جميع المواطنين خلال احتفالات عيد الفطر المبارك 2024 فى محافظة الدقهلية.

الاعب ايمن اشرف وسط اسرته للاحتفال بعيد الفطر بالدقهلية
الاعب ايمن اشرف وسط اسرته للاحتفال بعيد الفطر بالدقهلية

 

اللاعب أيمن اشرف لاعب البنك الاهلي والنادي الاهلي السابق
اللاعب أيمن اشرف لاعب البنك الاهلي والنادي الاهلي السابق

 

أيمن اشرف يؤدي صلاة العيد في مسقط راسه بالدقهلية
أيمن اشرف يؤدي صلاة العيد في مسقط راسه بالدقهلية

 

لاعب الاهلي السابق ومنتخب مصر اثناء اداءه لصلاة العيد في الدقهلية
لاعب الاهلي السابق ومنتخب مصر اثناء اداءه لصلاة العيد في الدقهلية

 

لاعب الأهلي السابق ومنتخب مصر أيمن اشرف يؤدي صلاة العيد في الدقهلية
لاعب الأهلي السابق ومنتخب مصر أيمن اشرف يؤدي صلاة العيد في الدقهلية

 







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