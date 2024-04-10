القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير صاروخ باليستى فوق خليج عدن

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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" أنها دمرت صاروخا باليستيا مضادا للسفن أطلقه الحوثيون في اليمن فوق خليج عدن.

وذكرت "سنتكوم" - في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأربعاء، أن الصاروخ الباليستي كان يستهدف سفينة (يوركتاون) والمملوكة للولايات المتحدة وترفع العلم الأمريكي وترافقها سفينة حربية أمريكية، مشيرة إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع أية إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية.

وأوضحت أن الصاروخ كان يمثل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة والتحالف والسفن التجارية في المنطقة، لافتة إلى أن القيادة المركزية الأمريكية ملتزمة باتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية.