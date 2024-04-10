الفنان أحمد سعد يقدم أغنية "العيد أهو جه" أمام الرئيس السيسى وأبناء الشهداء.. فيديو

كتب محمد عبد العظيم – محمد شعلان

شارك الفنان أحمد سعد، فى أداء أغنية "العيد اهو جه" و"اليوم الحلو ده"، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأهالي وأبناء الشهداء، ضمن فعاليات احتفالية عيد الفطر المبارك.

وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيه التحية إلى أهالى الشهداء المشاركين فى احتفالية عيد الفطر، قائلا: كل سنة وأنتم طيبين.. وأهلا وسهلا وسعيد أني ألتقي بكم".

وأدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات الدولة.