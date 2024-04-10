الصين تحث الولايات المتحدة على الوفاء بالتزامها بعدم دعم استقلال تايوان

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حثت الصين، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة على الوفاء بالتزامها بعدم دعم "استقلال تايوان" والتوقف عن إرسال الإشارات الخاطئة إلى القوى الانفصالية.

وقالت تشو فنج ليان، المتحدثة باسم مكتب شؤون تايوان بمجلس الدولة الصيني، نحث الجانب الأمريكي على الالتزام بمبدأ صين واحدة وأحكام البيانات الصينية الأمريكية المشتركة الثلاث بإجراءات ملموسة وفق ما نقلته وكالة أنباء شينخوا الصينية في نسختها الإنجليزية.

وأدلت تشو بهذا التصريح خلال مؤتمر صحفي ردا على استفسار بشأن تصريحات أدلت بها مؤخرا لورا روزنبرجر رئيسة مجلس أمناء المعهد الأمريكي في تايوان.

وأضافت تشو إن مبدأ صين واحدة هو الأساس السياسي والمنطلق الأساسي لإقامة وتطوير العلاقات الدبلوماسية بين الصين والولايات المتحدة.

واستطردت قائلة إن قانوني "العلاقات مع تايوان" و"الضمانات الستة" الأمريكيين ينتهكان بشكل خطير مبدأ الصين الواحدة، وأحكام الاتفاقيات الثلاث بين الصين والولايات المتحدة .

وأوضحت أن البيانات المشتركة والأعراف الأساسية للعلاقات الدولية، تتدخل بشكل صارخ في الشؤون الداخلية للصين، ووصفها بأنها خاطئة تماما وغير قانونية وغير صالحة، وخلصت بالقول، لقد عارضتها الحكومة الصينية باستمرار وبحزم منذ البداية.