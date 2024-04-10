الصحة العالمية: الإبلاغ عن تفشى داء الكلب المميت بين البشر فى تيمور الشرقية

كتبت أمل علام

قالت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها، لقد تم الابلاغ عن تفشى داء الكلب فى تيمور الشرقية.



وأضافت المنظمة، إن حكومة تيمور الشرقية أبلغت منظمة الصحة العالمية فى 22 مارس 2024 عن أول حالة إصابة بشرية مميتة لداء الكلب. وتصنف البلاد حاليًا على أنها خالية من داء الكلب. انتقلت الحالة، من منطقة باسابى الفرعية، أويكوس، ولها تاريخ من عضة الكلاب في 26 ديسمبر 2023، إلى مركز صحي محلى فى 20 مارس وتوفيت فى 22 مارس 2024. وحتى 26 مارس، كان هناك ما مجموعه 29 حالة يشتبه فى إصابتها بداء الكلب.

تم الإبلاغ عن حالات إصابة لدى البشر، مع التعرض للكلاب، فى بلدية أويكوس هذا العام.



وأوضحت المنظمة، أن استجابة الصحة العامة مستمرة وتشمل تطعيم الكلاب، والتواصل بشأن المخاطر، وتدريب العاملين فى مجال الرعاية الصحية على إدارة الحالات، والمراقبة النشطة، وضمان توافر لقاحات داء الكلب والجلوبيولين المناعى لداء الكلب البشرى، واستناداً إلى المعلومات المتاحة حالياً، تقوم منظمة الصحة العالمية بتقييم المخاطر التى يشكلها هذا الحدث على أنها مرتفعة على المستوى الوطنى ومنخفضة على المستويين الإقليمى والعالمي.

