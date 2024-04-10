الخارجية الروسية: موسكو مستعدة لأي تحول في الأحداث مع الناتو

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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ، إن روسيا مستعدة لأي تطورات فيما يتعلق بحلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن النشر المحتمل لقوات غربية في أوكرانيا.



وأضافت زاخاروفا، ردا على سؤال في مؤتمر صحفي عما إذا كانت روسيا قد استخدمت القنوات الدبلوماسية لطلب أي توضيحات من باريس بشأن مسألة النشر المحتمل لقوات في أوكرانيا: "لا، لم نطلب أي توضيحات ولن نفعل ذلك".. حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية.

وتابعت: "لقد أخذنا هذه التصريحات العدوانية كنصيحة لنا، ونحن مستعدون لأي تحول في الأحداث.. لقد أوضحنا موقفنا".



وأشارت الدبلوماسية الروسية أيضا إلى الرد الفاتر الذي لاقته تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول هذا الموضوع من حلفائه في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، حيث أصروا على أنهم "لم يوقعوا على هذا ولم يفهموا ما يعنيه ذلك".



وقالت زاخاروفا: "أثارت التصريحات رفض الغالبية العظمى من الشعب الفرنسي، الذي لا يريد أيضا أن يتحول إلى وقود للمدافع، مثل الشعب الأوكراني، لنظام الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي".



وكان الرئيس الفرنسي قد قال في وقت سابق إن إمكانية إرسال قوات برية إلى أوكرانيا تم طرحها خلال اجتماع في باريس حضره ممثلون عن حوالي 20 دولة غربية، وبحسب ماكرون، لم يكن هناك إجماع حول هذه المسألة، لكن لا ينبغي استبعاد هذا السيناريو في المستقبل.