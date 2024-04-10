الحديقة الدولية تستقبل زوارها بالموسيقى فى أول أيام العيد.. فيديو

كتب سيد الخلفاوى

استقبلت الحديقة الدولية بمدينة نصر بالقاهرة، زوراها فى أول أيام عيد الفطر المبارك بالموسيقى، ضمن البرامج الترفيهية التى أعدتها محافظة القاهرة لزوار الحدائق على مستوى المحافظة، وشهدت حدائق القاهرة إقبال كبير من الزوار فى أول أيام عيد الفطر المبارك، وعلى رأسهم الحديقة الدولية بمدينة نصر، والتى أعدت برامج ترفيهية للأطفال احتفالا بعيد الفطر المبارك.

وأعدت الحديقة الدولية برنامجا ترفيهيا للجمهور طوال أيام العيد منها الألعاب الترفيهية، وألعاب الساحر والموسيقى ، وقطار النزهة وغيرها، حيث شهدت الحديقة الدولية اقبال كبير من الأسر والأطفال للاحتفال بأول أيام عيد الفطر المبارك، للاستمتاع بالمسطحات الخضراء، والألعاب المتنوعة والخدمات المقدمة من الحديقة.

من جانبه أكد اللواء محمد سلطان، رئيس مجلس إدارة مشروع الحدائق المتخصصة بالقاهرة، أنه تم تطوير عدد كبير من الحدائق بالقاهرة أخرها حديقة ابن سندر بالزيتون، لاستقبال الجمهور، كما تم صيانة الحدائق ورفع كفاءة شبكات الصرف والرى وكذلك كفاءة المسطحات الخضراء وتهذيب الأشجار وتجديد المقاعد ، والتنسيق مع وزارة الثقافة لإعداد فقرات وعروض أيام العيد بمسرح الحديقة الدولية التابع للبيت الفني للمسرح لإدخال السرور في نفوس الزائرين.

وأضاف رئيس مجلس إدارة مشروع الحدائق المتخصصة بالقاهرة، لــ اليوم السابع، أنه تم إعداد برامج ترفيهية للأطفال منها فقرات الدي جي والأراجوز وقطار الفسحة الذى يجوب الحديقة، مشيرا إلى أن ذلك يتم بكل الحدائق البالغ عددها 30 حديقة وعلى رأسها الحديقة الدولية، كما تم تجهيز حديقة الحيوان المصغرة بالحديقة الدولية استعدادا لاستقبال الأطفال وكذلك مدينتى الألعاب الترفيهية بالحديقة والألعاب المائية.