التحالف الوطنى يشارك أهالى البحيرة احتفالاتهم بعيد الفطر.. صور

البحيرة - ناصر جودة

شارك التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، أهالى البحيرة احتفالاتهم بعيد الفطر المبارك بالشوارع والميادين المختلفة وسط بث الأغانى المبهجة، وقام أعضاء التحالف الوطنى بتوزيع الهدايا على الاطفال وكذلك توزيع الكعك والبسكويت على المواطنين احتفالا بعيد الفطر.

وكانت محافظة البحيرة قد شهدت حالة من البهجة والسرور بالشوارع والميادين للاحتفال بعيد الفطر المبارك.

وأدى أهالى البحيرة، شعائر صلاة عيد الفطر بالمساجد المختلفة، ومنها مسجد التوبة بدمنهورثانى أقدم مسجد فى إفريقيا بمشاركة القيادات التنفيذية والشعبية، وتحولت الميادين الرئيسية إلى كرنفالات صاخبة وسط استعراضات الخيول وألعاب وملاهى الأطفال.

كما شهدت المحافظة احتفالات وتوزيع الكعك والحلويات على المارة والميادين الرئيسية، ورصدت عدسة اليوم السابع فى بث مباشر أجواء الاحتفالات بعيد الفطر المبارك.

يذكر أن الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف، قد قام بإلقاء خطبة العيد بمسجد التوبة والتى جاءت بعنوان يوم الجائزة الكبرى، وتناولت فضل الثواب العظيم لشهر رمضان المعظم، ليشرق علينا عيد الفطر المبارك ينشر على الدنيا البهجة وفيه يفرح الصائمون بصيامهم وقيامهم وعباداتهم ،وإنفاقهم فى وجوه الخير.

التحالف الوطنى يشارك أهالى البحيرة احتفالاتهم



التحالف الوطنى يشارك أهالى البحيرة احتفالاتهم بعيد الفطر



التحالف الوطنى يشارك أهالى البحيرة احتفالاتهم بعيد الفطر المبارك



التحالف الوطنى يشارك أهالى البحيرة احتفالاتهم