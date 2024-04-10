البلد تحتشد فى مركز شباب قرية ريدة بالمنيا احتفالا بعيد الفطر.. فيديو

المنيا- حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون "اليوم السابع"، بثا مباشرا من ساحة صلاة عيد الفطر المبارك ومراكز الشباب، ورصد البث الاقبال الكبير على مركز شباب ريدة بمركز المنيا لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، وذلك بمشاركة الرجال والاطفال والصغار، وحضور أسر كاملة الى مركز الشباب لأداء الصلاة.

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استقبل مجموعة من أطفال مؤسسات دور الرعاية للبنين والبنات بالمنيا، للتهنئة بعيد الفطر المبارك .

قدم المحافظ التهنئة للأطفال معرباً عن سعادته الغامرة لمشاركته فرحتهم بالعيد مؤكداً أهمية إسعاد أبنائنا وأحفادنا وإدخال الفرحة والبهجة على قلوبهم وخاصة فى أيام العيد المباركة، موجهاً مسئولى دور ومؤسسات الرعاية ببذل المزيد من العمل المخلص لتأهيل هؤلاء الأطفال نفسيا و مهنيا إلى جانب الاهتمام بالجانب التعليمي لهم، والعمل على استثمار قدراتهم في مجالات التنمية لتمهيد الطريق لهم نحو مستقبل مشرق .

وخلال اللقاء الذي اتسم بالود و الترحاب وزع المحافظ العيديات والهدايا على أطفال مؤسسات دور الرعاية، متمنيا ًلهم قضاء عيد فطر سعيد.

