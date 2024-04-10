الأوراق المطلوبة للتعاقد على توصيل الغاز بالتقسيط.. تعرف عليها

كتبت - مروة الغول

تستهدف خطة توصيل الغاز الطبيعى زيادة معدلات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بكافة لمدن والمحافظات على مستوى الجمهورية من خلال المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى وفيما يلي الأوراق المطلوبة للتعاقد على توصيل الغاز بالتقسيط والتي كانت كالتالي..

1- صورة بطاقة الرقم القومى.

2- صورة من عقد التمليك.

3- إيصال كهرباء حديث.



إنطلاقاً من التزام وزارة البترول والثروة المعدنية بتنفيذ مستهدفات المبادرات والتكليفات الرئاسية ومن أهمها مبادرة حياة كريمة ، حيث تساهم الوزارة فى تنفيذ مشروع تطوير قرى الريف المصرى والنجوع الأكثر احتياجاً، فإن مشروعات توصيل الغاز الطبيعى لقرى المبادرة تتواصل لتحقيق أهدافها فى توفير هذه الخدمة الحضارية لأهالى هذه القرى وذلك بديلا عن أعباء استخدام وتداول أسطوانات البوتاجاز، حيث يجرى تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للقرى والنجوع ومد شبكات الغاز الطبيعى لنحو 841 قرية، وقد ارتفع عدد القرى التى تم تدفيع الغاز الطبيعى اليها الى 404 قرية تخدم مليون و600 ألف أسرة، وجار تنفيذ اعمال مد شبكات الغاز الطبيعى الى نحو 537 قرية أخرى.