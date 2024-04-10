اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 أبريل 2024 06:13 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

الآلاف يتوافدون على ساحة المعمورة لأداء صلاة عيد الفطر فى بورسعيد.. فيديو

الأربعاء، 10 أبريل 2024 05:47 ص
الآلاف يتوافدون على ساحة المعمورة لأداء صلاة عيد الفطر فى بورسعيد.. فيديو ساحة المعمورة
بورسعيد - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم تليفزيون اليوم السابع بثاً مباشراً، صباح اليوم الأربعاء، من توافد آلاف المواطنين من أهالي محافظة بورسعيد، صلاة عيد الفطر المبارك، فى ساحة المعمورة بنطاق حي الشرق، لأداء صلاة عيد الفطر المبارك.

واستعدت محافظة بورسعيد لاستقبال عيد الفطر المبارك، بتخصيص وتجهيز 11 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بمدينتى بورسعيد وبورفؤاد.

وجرى تجهيز أماكن ساحات صلاة عيد الفطر فى بورسعيد وبورفؤاد، والتي تُحيط بمساجد كبرى وهم:

1) ساحة مسجد السلام بحي الشرق.

2) ساحة مسجد الشيخ زايد بالحي الإماراتي.

3) ساحة المسجد الكبير بمدينة بورفؤاد.

4) ساحة المعمورة بطرح البحر.

5) ساحة مسجد الرزاق بالزهور.

6)  ساحة مسجد السيدة زينب ببنك الإسكان.

7) ساحة مسجد حمدي تمام بطرح البحر.

8) ساحة مسجد الحسين بحي المناخ.

9) ساحة مسجد الحرمين بالتصنيع بحي الضواحي.

10)ساحة مسجد الشبان المسلمين بحي العرب.

11) ساحة مسجد التوحيد بحي الزهور.

وسيتم السماح بفتح المساجد والساحات قبل الصلاة بنصف ساعة، لاستقبال المصلين وأسرهم، وسط أجواء الفرحة بالعيد.

 

الآلاف يتوافدون على ساحة المعمورة لأداء صلاة عيد الفطر فى بورسعيد (1)
الآلاف يتوافدون على ساحة المعمورة لأداء صلاة عيد الفطر فى بورسعيد (1)

 

الآلاف يتوافدون على ساحة المعمورة لأداء صلاة عيد الفطر فى بورسعيد (2)
الآلاف يتوافدون على ساحة المعمورة لأداء صلاة عيد الفطر فى بورسعيد (2)

 

الآلاف يتوافدون على ساحة المعمورة لأداء صلاة عيد الفطر فى بورسعيد (3)
الآلاف يتوافدون على ساحة المعمورة لأداء صلاة عيد الفطر فى بورسعيد (3)

 

الآلاف يتوافدون على ساحة المعمورة لأداء صلاة عيد الفطر فى بورسعيد (4)
الآلاف يتوافدون على ساحة المعمورة لأداء صلاة عيد الفطر فى بورسعيد (4)

 

الآلاف يتوافدون على ساحة المعمورة لأداء صلاة عيد الفطر فى بورسعيد (5)
الآلاف يتوافدون على ساحة المعمورة لأداء صلاة عيد الفطر فى بورسعيد (5)

 

الآلاف يتوافدون على ساحة المعمورة لأداء صلاة عيد الفطر فى بورسعيد (6)
الآلاف يتوافدون على ساحة المعمورة لأداء صلاة عيد الفطر فى بورسعيد (6)

 

الآلاف يتوافدون على ساحة المعمورة لأداء صلاة عيد الفطر فى بورسعيد (7)
الآلاف يتوافدون على ساحة المعمورة لأداء صلاة عيد الفطر فى بورسعيد (7)

 

الآلاف يتوافدون على ساحة المعمورة لأداء صلاة عيد الفطر فى بورسعيد (8)
الآلاف يتوافدون على ساحة المعمورة لأداء صلاة عيد الفطر فى بورسعيد (8)

 







صلاة العيد

موعد صلاة العيد

صلاة العيد الفطر

مواعيد صلاة العيد الفطر 2024

وقت صلاة العيد

صلاة العيد في مصر

ميعاد صلاة العيد

صلاة العيد 2024

تكبيرات صلاة العيد

كيفية صلاة العيد

صلاة عيد الفطر

موعد صلاة عيد الفطر

عيد الفطر في مصر

صلاة عيد الفطر 2024




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة