اعرف مواعيد وأسعار المتحف اليونانى الرومانى بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

يعد المتحف اليونانى الرومانى بالإسكندرية من أكبر متاحف الإسكندرية، ويضم المتحف نحو 10 آلاف قطعة أثرية تعود إلى العصر اليونانى الرومانى ، ليصبح أكبر متحف متخصص فى تلك الحقبة الزمنية.



والمتحف مفتوح يوميا من 9 صباحا وحتى 5 مساء، على أن يغلق باب التذاكر الساعة 4.30 عصرا، مع إتاحة استخدام كاميرا المحمول مجانا.



وأسعار الدخول بالنسبة للزائر المصرى 40 جنيها والطالب المصرى 20 جنيها، سائح أجنبى 300 جنيه، طالب سائح أجنبى 150 جنيها، على أن يتم الدفع بالبطاقات الإلكترونية، والدخول مجانا للفئات، الأطفال تحت 6 سنوات وكبار السن من المتقاعدين فوق 60 عاما من المصريين والعرب، وذوى الاحتياجات الخاصة المصريين، ما عدا الجمعة والسبت والعطلات الرسمية.

ويلقى المتحف إقبالا كبيرا يوميا، ويتردد علية الوفود الأجنبية والسائحين من مختلف دول العالم، والزيارات المدرسية والوافدين من مختلف محافظات مصر.