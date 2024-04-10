اعرف أسعار ومواعيد حدائق الحيوان والمنتزة بالإسكندرية خلال عيد الفطر المبارك

الإسكندرية جاكلين منير

تستقبل حدائق الإسكندرية الزوار خلال إجازة عيد الفطر المبارك، ومن أهم و أبرز حدائق الاسكندرية هى حدائق المنتزة ، وتقع أقصى شرق الاسكندرية وهى الحدائق الملكية الشهيرة و تمتد على مساحة أكثر من 300 فدان وتحتوي على مجموعة من الأشجار والنباتات النادرة ، يتوسطها قصر المنتزة الشهير ، و قد شهدت الحديقة أعمال تطويرية كبرى و سعر الدخول 25 جنيه للفرد .

منطقة المعمورة ، و تقع الى جوار حدائق المنتزة ، و تتميز بمجموعة من الشواطئ الخاصة الرائعة ، كما تتميز بمنطقة ملاهي شهيرة بها جميع الألعاب المثيرة والتى تجذب الشباب و الأطفال للعب و تجربة مغامرة جديدة وسعر الدخول 25 جنيه

حديقة حيوان الاسكندرية ، تقع بمنطقة الحضرة وهي ثاني أكبر حديقة حيوان فى مصر بعد حديقة حيوان الجيزة ، وتقع على مساحة 24 فدانا بمنطقة النزهة بالاسكندرية ، وتقع بجوار حدائق أنطونيادس الشهيرة وبها برج عال لمشاهدة الحديقة من أعلى و متحف للتاريخ الطبيعي و سعر دخول الفرد 5 جنيه ، و تعمل من8 صباحا وحتى 5 مساءا

ولعل من أحدث الحدائق التى تم تطويرها مؤخرا بالإسكندرية هى حديقة أنطونيادس ، حيث شهدت الحديقة أعمال تطويرية كبرى جعلت الحديثة أكثر راحة و متعة للزائرين ، و تقع الى جوار حديقة الحيوان بالنزهه ، و سعر دخول الفرد 10 جنية و تعمل من 8 صباحا ، حتى 5 مساءا .

وتوجد بالحديقة مجموعة نادرة من النباتات و الأشجار و التماثيل الرخامية الكاملة الحجم ، و التى قام البارون " أنطونيادس " بجمعها ، و أشهرها تمثال فينوس إله الجمال ، و تمثال ل " فاسكو دي غاما " و " كريستوفر كولومبس " و " ماجلان " أما القصر فقد شهد إستضافة عدد من ملوك العالم وأقامت به إبنة الملك فؤاد الاول و زوجها محمد رضا بهلوان فى الشهور الاولى من الزواج

حديقة الشلالات ، وتقع وسط الاسكندرية و تعد أحد أهم الحدائق التراثية بالاسكندرية ، و يوجد بها جزء من سور الاسكندرية القديم ، و قد قامت الدولة بتطويرها مؤخرا وتحتوى بداخلها على بحيرة صناعية وكازينو.