اعترافات لص هواتف المواطنين بالموسكى: نفذت 6 جرائم بأسلوب المغافلة

كتب سليم على

أدلى مالك فاترينة صيانة هواتف، باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق في محكمة جنوب القاهرة، تفيد مزاولته نشاط إجرامى تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب المغافلة.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم اعترف بارتكابه 6 جرائم سرقة سابقة عن طريق مغافلة المواطنين الراغبين في تصليح هواتفهم والاستيلاء على بأسلوب المغافلة تمهيدا لبيعها وتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية للمتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة بالمخالفة لأحكام القانون.