اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 أبريل 2024 07:21 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

اعترافات لص هواتف المواطنين بالموسكى: نفذت 6 جرائم بأسلوب المغافلة

الأربعاء، 10 أبريل 2024 07:00 ص
اعترافات لص هواتف المواطنين بالموسكى: نفذت 6 جرائم بأسلوب المغافلة كلبش - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أدلى مالك فاترينة صيانة هواتف، باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق في محكمة جنوب القاهرة، تفيد مزاولته نشاط إجرامى تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب المغافلة.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم اعترف بارتكابه 6 جرائم سرقة سابقة عن طريق مغافلة المواطنين الراغبين في تصليح هواتفهم والاستيلاء على بأسلوب المغافلة تمهيدا لبيعها وتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية للمتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة بالمخالفة لأحكام القانون.







سرقة

جرائم سرقة

عقوبة السرقة

اخبار الحوادث




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة