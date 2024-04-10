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استشارة × القانون.. ازاى تعمل توكيل عام قضايا بخطوات بسيطة

الأربعاء، 10 أبريل 2024 10:16 ص
استشارة × القانون.. ازاى تعمل توكيل عام قضايا بخطوات بسيطة سيارات الشهر العقاري-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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يحتاج العديد من المواطنين لعمل توكيل رسمي لمحامي بخصوص الحضور في قضايا او توكيل خاص بالبيع، وتوجد خطوات بسيطة لتحرير التوكيل أمام مصلحة الشهر العقاري ومنها

ويتم عمل التوكيل من خلال الشهر العقاري، وليس له مدة صلاحية إلا في حالة قرار صحاب التوكيل بإنهائه أو في حالة وفاة الوكيل(الشخص)،  أو الموكل (المحامي)، كما يستلزم عمل توكيل قضايا للمحامي الذهاب إلى الشهر العقاري.

ـ الأوراق المطلوب : ـ

ـ  أصل بطاقة الرقم القومى سارية للموكل

ـ  يجب ان يكون الوكيل محامى

ـ اسم الوكيل ووظيفته وعنوانه وجنسيته

ــ سداد مصاريف التوكيل للموظف القائم بتحريره.

 

 







معلومه قانونيه

توكيل

الشهر العقارى

اخبار الحوادث




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