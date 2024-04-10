اليوم السابع
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إعلام إسرائيلى: نتنياهو لم يعرف سلفا باستهداف أبناء وأحفاد إسماعيل هنية

الأربعاء، 10 أبريل 2024 07:24 م
إعلام إسرائيلى: نتنياهو لم يعرف سلفا باستهداف أبناء وأحفاد إسماعيل هنية بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلى
الأمير نصرى

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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى نبأ عاجل لها بأن إعلام إسرائيلى نقل عن مسؤولين أن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلى لم يعرف سلفا بالهجوم الذى اغتيل فيه أبناء وأحفاد هنية.

أعلنت مصادر طبية في قطاع الدفاع المدني بغزة، مساء اليوم الأربعاء، ارتفاع ضحايا قصف الاحتلال الإسرائيلي لسيارة مدنية تحمل أفرادا من عائلة رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، في مخيم الشاطئ، غربي مدينة غزة، إلى 3 من أبنائه و4 من أحفاده.

وذكرت المصادر أن الشهداء هم: حازم إسماعيل هنية وابنتاه منى وآمال، وأمير إسماعيل هنية، وابناه خالد ورزان، ومحمد إسماعيل هنية وأصيبت ابنته ملاك بجروح.







القاهرة الإخبارية

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