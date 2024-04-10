إجلاء أكثر من 7700 شخص من مناطق غمرتها مياه الفيضانات فى أورينبورج الروسية

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أجلت السلطات الروسية في منطقة أورينبورج، أكثر من 7700 شخص، موضحة أن عدد المنازل التي غمرتها الفيضانات في المنطقة ارتفع إلى 12800 منزل.

وأوضح بيان للحكومة، حسبما نقلت وكالة تاس الروسية، اليوم الأربعاء، أنه تم إجلاء ما يصل إلى 7703 أشخاص، بينهم 1707 أطفال، من المنازل التي غمرتها المياه وقطع الأراضي الخاصة.

وفي أورسك، الأكثر تضررًا من الفيضانات، تأثر 6793 منزلًا، وتم إجلاء 2616 شخصًا.

ووقع الانهيار الجزئي لسد في أورسك، ثاني أكبر مدينة في منطقة أورينبورج الروسية، وأعلنت السلطات الإقليمية حالة الطوارئ الفيدرالية، ومن المتوقع حدوث أسوأ فيضانات في أورينبورج في وقت لاحق اليوم.