أماكن فسحة عيد الفطر المبارك بالقليوبية.. حدائق القناطر الخيرية تتربع على عرش مناطق الأسر والعائلات للاستمتاع وسط الخضرة الخلابة.. وكورنيش النيل ببنها وكفر شكر وشبرا الخيمة يتأهبون لاستقبال المحتفلين

القليوبية إبراهيم سالم

بدأ الجميع الاحتفالات في أماكن خروجات في العيد بالقليوبية، حيث تحتضن العديد من أماكن التنزه والحدائق والمتنزهات، فضلا عن كورنيش النيل الذي يمتد بطول المحافظة، وكذلك المولات الكبرى، وفيما يلي يرصد "اليوم السابع" أبرز الحدائق التي يستمتع بها المواطنون للاحتفال بعيد الفطر المبارك خلال الأيام المقبلة.

"ستانلي الشرق".. تتربع على عرش حدائق المحافظة وتستقبل الألاف سنويا



ولعل من أبرز أماكن خروجات في العيد 2024 بالقليوبية حدائق القناطر الخيرية، والتي تناسب كل المستويات اقتصاديا، وتتراوح تذكرة دخولها ما بين 5 جنيهات حتى 20 جنيها، مع توافر الخدمات والمأكولات والمشروبات بأسعار مناسبة، ومتاح أن يصطحب الزائر المأكولات المشروبات الخاصة به، مع الحفاظ على نظافة المكان.



وقالت المهندسة إيمان نصرت مدير إدارة ري القناطر، إن حدائق القناطر من أهم أماكن خروجات في العيد 2024 بالقليوبية، وتتميز بمساحاتها الشاسعة، والتي تصل إلى 500 فدان، وسط مياه النيل، مشيرة أن خريطة حدائق القناطر التابعة للإدارة تضم حدائق "الجامع أمام سجن نساء بالقناطر، والتوفيقي ب بسعر رمزي 5 جنيهات للفرد، والنخيل، والتوفيقي أ، والحديقة النموذجية أ، وحديقة الياسمين، وحديقة أبو اردان، حدائق بسعر رمزي 10 جنيهات للفرد، أما حديقة عفلة، والمركز الثقافي، والبحيرة، والنيل، بسعر رمزي 20 جنيها للفرد.



وتزامنا مع اقتراب عيد الفطر المبارك جري إعلان الطوارئ وحالة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة في أماكن خروجات في العيد بالقليوبية، من خلال التنسيق مع الأجهزة الأمنية بشأن تأمين هذه المناطق وعمل الصيانة اللازمة لأعمدة الإنارة، وتكثيف أعمال النظافة في محيط هذه الأماكن والحدائق لاستقبال المواطنين، كما أنه تجرى الآن الاستعدادات في أماكن خروجات في العيد 2024 بالقليوبية لاستقبال المواطنين، حيث تشمل الأماكن الحدائق والمنتزهات التي تعد أهم مقاصد المواطنين في الأعياد والمناسبات، خاصة في العيد.

كورنيش النيل والنوادي على الرياحين التوفيقي والدمياطي تستقبل عشاق النهر العظيم



وتتنوع أماكن الخروج في محافظة القليوبية إذ توجد الحدائق العامة وكورنيش النيل ونوادي الهيئات والنقابات، وكلها بأسعار رمزية للدخول والاستمتاع بالقليوبية، كما يوجد مناطق مجانية على رأسها كورنيش النيل، حييث تعد المناطق الترفيهية وكورنيش النيل والحدائق العامة من أهم أماكن الخروج في العيد بالقليوبية، منها المتنزهات بمنطقة الفلل وكورنيش النيل والرياح التوفيقي بالعاصمة بنها، وقاعات الأفراح وكورنيش النيل ومراسي المراكب النيلية بالعاصمة بنها، وحديقة صقلية والطفل بآخر كورنيش النيل ببنها، بالإضافة إلى الحدائق العامة على ترعة الإسماعيلية والنيل بشبرا الخيمة وحدائق مدن قليوب والعبور وقها وطوخ وكفر شكر ومنطقة الكورنيش بكفرشكر وحدائق مدينة شبين القناطر ومناطق التجمعات الكبرى في هذه المناسبة.

كورنيش النيل الجديد على الرياح التوفيقي يبدأ العمل التجريبي



وأعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بدء التشغيل التجريبي لعربات الطعام بكورنيش البر الشرقي بمدينة بنها، التي تم إنشاؤها وتأجيرها للشباب، مؤكدا على دعم مشروعات الشباب لتوفير فرص عمل وفتح فرص للاستثمار، مشددًا على ضرورة الالتزام بالقواعد والاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على نظافة الكورنيش، موجها بضرورة تنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وتوفير بيئة مناسبة لهم.

وكورنيش البر الشرقي بمدينة بنها من أهم المشروعات التي تم تنفيذها في المحافظة خلال الفترة الأخيرة، حيث يبلغ طوله حوالي 1400 متر، ويضم العديد من الخدمات الترفيهية، وممشى للترويد، وعدد من المقاعد والبرجولات، وتم تشغيل عربات الطعام على الكورنيش لتوفير خدمات الطعام والشراب للمواطنين، وذلك في إطار خطة المحافظة لدعم مشروعات الشباب وتوفير فرص عمل جديدة.



الكورنيش-بعد-تطويره



المتنزهات-بالقليوبية



المواطنين-على-الكورنيش-ببنها



جمال-المتنزهات-بالقليوبية



حدائق-القليوبية



حدائق-القناطر-الخيرية



حدائق-القناطر-الخيرية