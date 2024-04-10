أكثر من 60 ألف مصل يؤدون صلاة عيد الفطر فى المسجد الأقصى.. فيديو

وكالات

أدى أكثر من 60 ألف مصلٍ، اليوم الاربعاء، صلاة عيد الفطر، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم تضييقات الاحتلال.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، شهدت البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة تدفقا كبيرا للمواطنين، منذ ساعات الصباح الأولى، للمشاركة في صلاة العيد.

مشاهد من أداء صلاة العيد في باحات المسجد الأقصى المبارك pic.twitter.com/AUh0sRC0re — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 10, 2024

وأشارت دائرة الأوقاف الاسلامية في القدس إلى أن عددا من المواطنين ممن أبعدتهم سلطات الاحتلال قسرا عن الأقصى، أدوا صلاة العيد، في الشوارع المحيطة بالمسجد.

يذكر أن جماعات الهيكل المزعوم تستعد لتنفيذ اقتحام واسع للمسجد الأقصى المبارك، يوم الأحد القادم.