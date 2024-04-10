اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 أبريل 2024 08:07 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

أكثر من 60 ألف مصل يؤدون صلاة عيد الفطر فى المسجد الأقصى.. فيديو

الأربعاء، 10 أبريل 2024 07:56 ص
أكثر من 60 ألف مصل يؤدون صلاة عيد الفطر فى المسجد الأقصى.. فيديو المسجد الأقصى
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أدى أكثر من 60 ألف مصلٍ، اليوم الاربعاء، صلاة عيد الفطر، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم تضييقات الاحتلال.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، شهدت البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة تدفقا كبيرا للمواطنين، منذ ساعات الصباح الأولى، للمشاركة في صلاة العيد.

 

 

وأشارت دائرة الأوقاف الاسلامية في القدس إلى أن عددا من المواطنين ممن أبعدتهم سلطات الاحتلال قسرا عن الأقصى، أدوا صلاة العيد، في الشوارع المحيطة بالمسجد.

يذكر أن جماعات الهيكل المزعوم تستعد لتنفيذ اقتحام واسع للمسجد الأقصى المبارك، يوم الأحد القادم.







صلاة العيد

عيد الفطر

صلاة عيد الفطر

المسجد الاقصى

فلسطين

غزة

اسرائيل

دعم فلسطين

دعم غزة

حرب غزة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة