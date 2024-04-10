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أسعار الدواجن والبيض أول أيام عيد الفطر المبارك 2024

الأربعاء، 10 أبريل 2024 06:00 ص
أسعار الدواجن والبيض أول أيام عيد الفطر المبارك 2024 دواجن - ارشيفية
كتب إسلام سعيد

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ننشر آخر تطورات سوق الدواجن والبيض في مصر أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 2024، وأبرز التطورات بعد تسجيل الفراخ تسليم أرض المزرعة استقرار ملحوظ عند  85 إلى 86 جنيها للكيلو بالمزرعة ويصل المستهلكين بين 95 إلى 97 جنيها، فى المقابل تراجع سعر الفراخ الساسو 89 حينها مقابل 94 جنيها.

وأعلن الاتحاد العام لمنتجى الدواجن لتخفيض أسعار الفراخ بنسبة 10 إلى 15% ليكون السعر تسليم أرض المزرعة 85 جنيها كما تم التوافق على خفض سعر كرتونة البيض إلى 140 جنيها من مستويات 156 جنيها.

وقال اتحاد الدواجن في بيان سابق، أنه سيتم تنفيذ مبادرة خفض الأسعار بدءاً من 2 أبريل 2024 وتنفيذ ذلك في الأسواق وذلك بعد الاجتماع بين شركات الإنتاج وممثلى الجهات المعنية.


وسجلت أسعار البيض مستويات 154 جنيها لكرتونة البيض الأبيض فى المزرعة، وبلغ سعر كرتونة البيض البلدى 162 جنيها وتصل للمستهلكين  وكرتونة البيض الأحمر تسجل 156 جنيها، وتصل للمستهلكين وقد تزيد قليلاً بحسب المنطقة.







أسعار البيض

الدواجن

أسعار البيض والدجاج

أسعار الفراخ




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