أسباب وأعراض خفية لإصابة كبار السن بالإسهال وطرق العلاج

كتبت مروة محمود الياس

الإسهال المزمن أحد أهم الأعراض غير المريحة التي يعاني منها الكثير من الأشخاص، ولكن يظل الإسهال المزمن لدى كبار السن هو العرض الأكثر إزعاجا لأنه يحمل معه العديد من الأعراض المصاحبة له، مثل المغص والانتفاخ ووجود بعض الدم وارتفاع درجة الحرارة وحمى وغثيان والمخاطر أيضا.

وأوضح موقع griswoldhomecare أن أحد أهم الأعراض غير الجيدة للإسهال المزمن لدى كبار السن، والتى تؤكد ضرورة عرضهم على المختص هو الجفاف الذي يمكن أن يكون عرض غير جيد، إذا لم يتلق المريض المساعدة الطبية السريعة .

وأشار الموقع إلى وجود عدة أسباب للإسهال المزمن لدى كبار السن بشكل خاص، مثل التهاب الزائدة الدودية، والتسمم الغذائي، واضطرابات الأمعاء والاوجاع التى تسببها، والتهابات حادة فى الجهاز الهضمي، وقد يعانى البعض من التهابات فى الكبد، والسكري.

ويمكن علاج الإسهال المزمن لدى كبار السن وفقا للموقع عن طريق بعض النصائح المفيدة منها غسل اليدين بشكل سليم ودائم، وتناول الأدوية التى يصفها الطبيب وتكون مضادة للإسهال، والحفاظ على رطوبة وترطيب الجسم، وتناول الأطعمة والمشروبات التي تقلل من أعراض الإسهال مثل الموز والأرز الأبيض المفيد والصحى وكذلك عصير التفاح والخبز المحمص.



