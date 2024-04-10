أخبار مصر.. طقس ثانى أيام عيد الفطر.. ارتفاع بالحرارة وشبورة والعظمى بالقاهرة 28 درجة

نشر "اليوم السابع" خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، طقس ثانى أيام عيد الفطر.. ارتفاع بالحرارة وشبورة والعظمى بالقاهرة 28 درجة.

طقس ثانى أيام عيد الفطر.. ارتفاع بالحرارة وشبورة والعظمى بالقاهرة 28 درجة



تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد غدا الخميس، ثانى أيام عيد الفطر، ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ، دافئ على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

القاهرة الإخبارية: استشهاد 6 من أبناء وأحفاد إسماعيل هنية فى غارة إسرائيلية



أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل، منذ قليل، نقلا عن وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد 3 من أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية و3 من أحفاده في غارة جوية إسرائيلية على مخيم الشاطئ غرب قطاع غزة.

وزارة التعليم: التقييم التشخيصى للصفوف الأولى لا يؤثر على نجاح ورسوب الطفل



أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن التقييم التشخيصى للتلاميذ فى الصفوف الأولى يتم من خلال استخدام النظم البنائية الإيجابية وتجنب استخدام الدرجات في التعبير عن نتائج هذه التقييمات وطمأنه أولياء الأمور، وعدم التعامل بالدرجات في التعبير عن نتائج هذه التقييمات.

مش هتحتاجى ميكب أرتيست.. لو عندك مناسبة في العيد خطوات بسيطة لوضع المكياج



التنزه أو زيارة عائلية أو حتى مناسبة خاصة، ففي العيد تزداد المناسبات وحفلات الزفاف ونحتار دائما في اختيار الملابس والشعر والمكياج المناسب، لذلك نقدم لكى في السطور التالية خطوات لوضع المكياج للمناسبات وفقا لما ذكره موقع colorescience

عضو مجلس الحرب الإسرائيلي: القتال مستمر فى غزة وسندخل رفح ونعود لخان يونس



أكد عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، أن القتال مستمر في قطاع غزة بدرجات تختلف حسب الضرورة والاحتياج وسندخل رفح الفلسطينية وسنعود إلى خان يونس، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

التضخم الأمريكى يرتفع إلى 3.5% ويقلص احتمالات خفض الفائدة فى 2024



ارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية على أساس سنوي إلى 5. 3 في المائة خلال شهر مارس الماضي، مسجلا بذلك أكبر زيادة له منذ سبتمبر الماضي ليقلص ويبدد أية احتمالات بقيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) بخفض معدلات الفائدة قريبا، مع توقعات أن يبقي على مستوياتها الحالية دون تغيير حتى نهاية العام الحالي.

صفاء أبو السعود.. صوت أجمل ذكريات العيد فى حفل أبناء الشهداء "فيديو"



"أهلاً .. أهلاً بالعيد.. مرحب .. مرحب بالعيد" من كلمات عبد الوهاب محمد وتلحين جمال سلامة، من الأغانى التي اعتدنا على سماعها كل عيد، بصوت الفنانة القديرة صفاء أبو السعود المبهج الذى يجعل من يسمعها يشعر ببهجة العيد ويستعيد أجمل ذكرياته.

ولى عهد الأردن والأميرة رجوة ينتظران مولودهما الأول



أعلن الديوان الملكي الأردني، اليوم، الأربعاء، أن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأميرة رجوة الحسين، ينتظران مولودهما الأول، في صيف العام الحالي.

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة إلى 33482 شهيدا و76049 مصابا



أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية سقوط 122 شهيدا و56 مصابا جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

هدف يانج أفريكانز فجر البركان.. الـVAR يثير علامات الاستفهام ببطولات أفريقيا



تعرض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لانتقادات كبيرة بعدما أكدت تقنية الفيديو خلال مواجهة صن دوانز ويانج أفريكانز، عدم احستاب هدفًا للفريق التنزانى حرمه من التأهل فى واحدة من فضائح التحكيم الإفريقي.

شاهد أسد التجمع يلهو مع الأطفال فى حديقة الحيوان ببنى سويف



قدم اليوم السابع بثا مباشراً من داخل حديقة الحيوان بمدينة بنى سويف ، رصد خلاله اقبال المواطنين على زيارة الاسد الهارب من التجمع الاول بعدما تم نقله إلى حديقة الحيوان ببنى سويف.

ألعاب التنويم المغناطيسى وشيكو بيكو تبهر الأطفال بالحديقة الدولية.. فيديو



قدم اليوم السابع بث مباشر لأحد الفقرات الترفيهية المقدمة للأطفال بالحديقة الدولية بالقاهرة، فى أول ايام عيد الفطر المبارك، حيث يقدم القائمين على البرنامج فقرات للساحر والتنويم المغناطيسى وفقرات شيكو بيكو.

إتيكيت زيارة وتقديم الهدايا للعروسين في عيد الفطر.. أهمها ابعد عن الكحك



تكثر فى عيد الفطر المبارك حفلات الزفاف وتكون العروس في زحام من الأيام السعيدة فهي تجمع بين فرحة عيد الفطر وفرحة زفافها وتكوين أسرة جديدة، ويشعر الأهل والأصدقاء بالحيرة في هذه الأيام السعيدة عند اختيار هدية مناسبة للعروس، ومناسبة فى نفس الوقت مع أجواء عيد الفطر المبارك لتقديمها في الزيارة الأولى لهم، لذا نستعرض خلال السطورالتالية إتيكيت تقديم هدايا وزيارة العروسين، وفقًا لما أشارت إليه هالة العزب خبيرة الإتيكيت والعلاقات الإنسانية.

تعرف على أفضل أماكن الخروج خلال عيد الفطر بالقاهرة والجيزة



تعد حدائق محافظة القاهرة مقصدا رئيسيا لسكان القاهرة الكبرى، لكثرتها وتنوعها ما بين عامة ومتميزة ومتخصصة، ويوجد بأغلبها ألعاب ترفيهية، حيث يوجد بالعاصمة ما يقرب من 300 حديقة عامة و31 حديقة متخصصة، و17 حديقة متميزة، تشهد جميعها ازدحاما كبيرا خلال أيام العيد، كما تشتهر الجيزة بحديقة الحيوان التى تستقبل عشرات الآلاف فى العيد، وكذلك الأورمان.

مصدر مصرى ينفى وجود مقترح أمريكى يقضى بتفتيش النازحين العائدين إلى شمال غزة



نفى مصدر مصري مسئول ما تناولته بعض وسائل الإعلام بوجود مقترح أمريكي يقضي بأن تجري مصر عمليات تفتيش للنازحين العائدين إلى شمال غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

مصدر مصري رفيع المستوى: دخول 314 شاحنة مساعدات لغزة اليوم عبر معبر رفح



أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى نبأ عاجل لها بأن مصدر مصرى رفيع المستوى أكد دخول 314 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة اليوم عبر معبر رفح البرى.