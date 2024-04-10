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أبناء النوبة يعبرون عن فرحة العيد بمسيرة احتفالية فى الشوارع.. صور

الأربعاء، 10 أبريل 2024 11:10 ص
أبناء النوبة يعبرون عن فرحة العيد بمسيرة احتفالية فى الشوارع.. صور أهالى النوبة
أسوان - عبد الله صلاح

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خرج أهالى النوبة بمحافظة أسوان، فى مسيرة حب وغناء فى شوارع منطقة السيل الريفى شرق مدينة أسوان، وسط فرحة وسعادة من الكبار والصغار وإطلاق الزغاريد من النساء، وانتشار البالونات.

وردد أهالى النوبة، الأغانى النوبية والأناشيد والتهاليل، كنوع من العادة التى جرت بين أبناء النوبة فى كل عيد عقب آداء صلاة العيد والتجمع أمام دار الضيافة، ثم الانتشار فى شوارع منطقة السيل الريفى شرق مدينة أسوان.

ووسط إبتهالات التكبير للمصلين من المواطنين، أدى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد بدر بالطابية بحضور مدير أمن أسوان ، فضلاً عن القيادات العسكرية و البرلمانيّة والأمنية والجامعية والتنفيذية والدينية والشعبية.

أهالى النوبة
أهالى النوبة

 

دار الضيافة النوبية
دار الضيافة النوبية

 

 

شباب النوبة
شباب النوبة

 


 

 







دار الضيافه النوبى

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