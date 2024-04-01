5 مقترحات لتطوير الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن

تبحث وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد البيئة تنفيذ مقترح خاص بتطوير الهيكل الداخلى للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن "برسجا"، والتى تعد أول منظمة أدخلت نظام إدارة النظم البيئية، وتمكنت من الحصول على مشروعين هامين، وبدأت فى تفعيل الاقتصاد الازرق، الذى يرتبط بموضوعات أخرى هامة كالتلوث بالبلاستيك أحادى الاستخدام، انبعاثات السفن.

1- وتشمل أيضا خطة التطوير للهيكل الداخلى للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، زيادة عدد الموظفين بشكل مرحلى .

2-تتضمن خطة تطوير الهيكل الداخلى للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، امكانية الاستعانة بالخبراء من المشروعات الموجودة داخل برسجا .

3- تكون الموافقة على خطة تطوير الهيكل الداخلى للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدنا، مشروطة باتاحة التمويل من المصادر المختلفة.

4-تتضمن خطة تطوير الهيكل الداخلى للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، امكانية الاستعانة والحصول على دعم القطاع الخاص، عبر توقيع بروتوكولات تعاون .‏5- تشمل أيضا خطة التطوير للهيكل الداخلى للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، من خلال إمكانية تنفيذ الشراكات للحصول على مصادر تمويل مختلفة.

جدير بالذكر أنه يعتبر الاقتصاد الأزرق أحد الموضوعات الهامة التى تنال مؤخراً اهتماماً عالمياً، و الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، تحتاج إلى وجود تمويل مستدام، للمساهمة فى تقييم الوضع البيئى فى الاقليم، وبناء القدرات.