اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 أبريل 2024 03:20 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

15 خدمة تقدمها الإدارة العامة للغوص والأنشطة البحرية بالسياحة والآثار

الإثنين، 01 أبريل 2024 02:00 ص
15 خدمة تقدمها الإدارة العامة للغوص والأنشطة البحرية بالسياحة والآثار السياحة في مصر
كتب محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تتيح الإدارة العامة للغوص والأنشطة البحرية بوزارة السياحة والآثار للمتعاملين معها طلب الخدمات التالية..

* استخراج ترخيص مركز غوص / مركز أنشطة بحرية / يخوت ولنشات سياحية.

* استخراج ترخيص مؤقت بإقامة مركز غوص / مركز أنشطة بحرية / يخوت ولنشات سياحية بصفة عرضية.

* تجديد ترخيص مركز غوص / مركز أنشطة بحرية / يخوت ولنشات سياحية.

* إجراء معاينة سياحية / فنية.

* إصدار شهادة صلاحية فنية.

* تعديل مدير مسئول لمركز غوص / مركز أنشطة بحرية / يخوت ولنشات سياحية.

* اعتماد آلية إصدار بطاقة مزاولة المهنة للعاملين في مركز غوص / مركز أنشطة بحرية / يخوت ولنشات سياحية.

* استخراج تصريح بعمل أجانب في مركز غوص / مركز أنشطة بحرية / يخوت ولنشات سياحية.

* تجديد تصريح بعمل أجانب في مركز غوص / مركز أنشطة بحرية / يخوت ولنشات سياحية.

* تعديل بيانات ترخيص مركز غوص / مركز أنشطة بحرية / يخوت ولنشات سياحية.

* إعادة تقييم الدرجة السياحية لليخوت ولنشات سياحية.

* اعتماد إجراءات نقل مقر مركز غوص / مركز أنشطة بحرية.

* إيقاف مؤقت لنشاط مركز غوص / مركز أنشطة بحرية / يخوت ولنشات سياحية.

* اعتماد التنازل عن ترخيص مركز غوص / مركز أنشطة بحرية / يخوت ولنشات سياحية.

* إلغاء ترخيص مركز غوص / مركز أنشطة بحرية / يخوت ولنشات سياحية.
 
 







السياحة والآثار

السياحة في مصر

الآثار المصرية

الأنشطة البحرية




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة