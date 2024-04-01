13 مشروعا بيئيا تدعمها الدولة بأقل من نص مليون جنيه.. تعرف عليها

وأوضحت وزارة البيئة عبر الموقع الرسمي للاستثمار البيئي والمناخى التابع لوحدة الاستثمار البيئي التابعة للوزارة ، أنه تخدم هذه التسهيلات القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية، وتستهدف مختلف الفرص ذات الصلة بالمناخ والبيئة مثل كفاءة الطاقة وإعادة استخدام المياه ومعالجتها والحد من التلوث والطاقة المتجددة وإعادة التدوير والاقتصاد الدائري، من خلال برنامج الحد من التلوث المصري وبرنامج تمويل الاقتصاد الأخضر الثاني والتدفئة الشمسية للعملية الصناعية التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وبرامج التمويل المشترك.