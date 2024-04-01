اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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ولاية جديدة.. طقوس تنصيب عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية (إنفوجراف)

الإثنين، 01 أبريل 2024 10:43 م
ولاية جديدة.. طقوس تنصيب عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية (إنفوجراف) تنصيب الرئيس

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تبدأ الطقوس بدعوة المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس إلى الانعقاد فى جلسة خاصة

يؤدى الرئيس السيسى اليمين أمام مجلس النواب للمرة الثانية، بعد 2018، بينما كانت الأولى أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا فى 2014

يحضر الجلسة كبار رجال الدولة، وعدد من السفراء وممثلى الدول

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تبدأ مراسم الجلسة الخاصة بأن يتلو رئيس المجلس الرسالة الواردة من الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان فوز الرئيس، ثم يدعوه إلى أداء اليمين الدستورية

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يؤدى الرئيس اليمين المنصوص عليها دستوريا:
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه"

تطلق المدفعية عددا من الطلقات احتفالا بتنصيب الرئيس لولاية تبدأ من 2 أبريل 2024 حتى 1 أبريل 2030

يُلقى المستشار جبالى كلمة يُهنئ فيها الرئيس، ثم يدعوه لمخاطبة النواب وإلقاء بيانه أمام الجلسة

بعد الانتهاء يُعلن رئيس المجلس رفع الجلسة، ويُغادر الرئيس القاعة بينما يُعزَف السلام الجمهورى فى حرم البرلمان







تنصيب الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

العاصمة الإدارية 2024

تنصيب السيسي 2024

حلف اليمين الدستورية 2024

ولاية جديدة في عهد السيسي

السيسي يؤدي اليمين الدستورية

حفل تنصيب الرئيس السيسي

حفل تنصيب الرئيس السيسي 2024




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