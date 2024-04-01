وزير قطاع الأعمال: انفتاح على القطاع الخاص فى كل الشركات والمشروعات

كتب عبد الحليم سالم

كشف الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، أن هناك انفتاحا على القطاع الخاص فى كل الشركات والمشروعات، موضحا أن عمليات التطوير مستمرة فى شركة الدلتا للصلب على سبيل المثال ومشروعات الغزل والنسيج تم الانتهاء من مصنع 4 وجارى استكمال مصنع 1 واستكمال بقية المصانع .

جاء ذلك خلال إفطار الوزارة بحضور قيادات الوزارة ورؤساء الشركات القابضة، وبعض رؤساء الشركات التابعة .

وأوضح الوزير أن الوزارة وشركاتها تساهم فى دعم الموازنة العامة من خلال تحويلات الأرباح ونسبة كبيرة من حصة بيع أسهم الشركة الشرقية إيسترن كومباني، مشيرا إلى أن الوزارة ترحب بمشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الغزل والنسيج وكل المشروعات المستقبلية، بهدف التطوير.



وردا على سؤال اليوم السابع أشار إلى أنه يتم الشراكة مع القطاع الخاص فى شركات الإسكان فى مصر الجديدة والنصر للإسكان فى مشروع المقطم .



وأشار إلى أنه تم اصلاح بعض العيوب الفنية فى المحالج مع الشركة الهندية، وبالفعل تم تحسين الجودة بشكل كبير واستقدام معدات جديدة، موضحا انه سيتم الإبقاء على 12 محلجا من المحالج القديمة بجانب 4 محالج جديدة، علاوة على إنشاء محلج مخصص للقطن قصير التيلة شرق العوينات، تزامنا مع التوسع فى زراعة الأقطان قصيرة التيلة .