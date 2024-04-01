وزير خارجية سوريا يدين الضربة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق

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أدان وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد، بشدة الضربة الإسرائيلية التي استهدفت، اليوم الاثنين، مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة دمشق.



وقال المقداد - خلال تفقده مقر القنصلية الإيرانية في دمشق، حسبما أفاد التليفزيون السوري - : "ندين بقوة هذا الاعتداء الإرهابي الشنيع الذي استهدف مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق وأدى إلى مقتل عدد من الأبرياء" .



وأضاف المقداد أن الاحتلال الإسرائيلي لن يستطيع التأثير على العلاقات التي تربط بين إيران وسوريا.



وكان التليفزيون السوري قد أفاد في وقت سابق اليوم بمقتل 6 أشخاص نتيجة للغارة الإسرائيلية التي استهدفت مبنى سكنيًا قرب السفارة الإيرانية في العاصمة دمشق.