اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزير خارجية سوريا يدين الضربة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق

الإثنين، 01 أبريل 2024 09:05 م
وزير خارجية سوريا يدين الضربة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد
أ ش أ

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أدان وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد، بشدة الضربة الإسرائيلية التي استهدفت، اليوم الاثنين، مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة دمشق.


وقال المقداد - خلال تفقده مقر القنصلية الإيرانية في دمشق، حسبما أفاد التليفزيون السوري - : "ندين بقوة هذا الاعتداء الإرهابي الشنيع الذي استهدف مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق وأدى إلى مقتل عدد من الأبرياء" .


وأضاف المقداد أن الاحتلال الإسرائيلي لن يستطيع التأثير على العلاقات التي تربط بين إيران وسوريا.


وكان التليفزيون السوري قد أفاد في وقت سابق اليوم بمقتل 6 أشخاص نتيجة للغارة الإسرائيلية التي استهدفت مبنى سكنيًا قرب السفارة الإيرانية في العاصمة دمشق.







سوريا

فيصل المقداد

إسرائيل

العدوان الإسرائيلي




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