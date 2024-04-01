وزير النقل الأمريكى: سنوفر التمويل الفيدرالى لرفع لإعادة بناء جسر بالتيمور

واشنطن (أ ش أ)

قال وزير النقل الأمريكى بيت بوتجيج، إن الإدارة الأمريكية للنقل ستوفر المزيد من التمويل الفيدرالى لتغطية تكلفة رفع حطام جسر بالتيمور وفتح الممر المائى أمام حركة السفن.

وأكد بوتجيج، في تصريح أوردته قناة الحرة الأمريكية، الاثنين، أن الإدارة ستستخدم مخططا خاصا بحالة الطوارئ للتمويل من خلال فيدرالية الطرق السريعة، حيث تمكنت الإدارة من توفير 60 مليون دولار لرفع حطام جسر فرانسيس سكوت كيه في بالتيمور.

وأشار إلى أنه "من المحتمل أن نستعين بمساعدة من الكونجرس لدعم هذا التمويل"، معربا عن أمله أن تكون الموافقة من الحزبين (الجمهوري والديمقراطي).

وتوقفت عمليات الشحن من وإلى ميناء بالتيمور الذي يعد واحدا من أكثر المرافئ الأمريكية ازدحاما لا سيما أنه أكبر مرفأ للسيارات الجديدة والشاحنات الثقيلة، ولا تزال السفن عالقة داخل ميناء بالتيمور بعد انهيار جسر فرانسيس سكوت كي، وتنتظر 10 سفن على الأقل الدخول.