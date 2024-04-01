اليوم السابع
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وزارة التموين: صرف السلع المدعمة بأسعار مخفضة ضمن مقررات أبريل 2024

الإثنين، 01 أبريل 2024 03:00 م
وزارة التموين: صرف السلع المدعمة بأسعار مخفضة ضمن مقررات أبريل 2024 بطاقة تموين
كتب مدحت وهبة

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بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الاثنين صرف مقررات التموين عن شهر أبريل 2024، ويتم صرف السلع بأسعار مخفضة  وذلك  بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقات، حيث توفر الوزارة ما يقرب من 30 صنفا من السلع.

ويأتي ذلك في الوقت الذى أكد فيه  الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن أسعار السلع التموينية على البطاقات ثابته وليس فيها أي تغيير مع استمرار طرح السكر الحر على بطاقة التموين بسعر 27 جنيها للكيلو كما يتم متابعة الأسعار الانخفاض الذي طرأ عليها نتيجة توافر السيولة الدولارية، مؤكدا أن أسعار الكثير من السلع قد شهدت انخفاضًا ملحوظًا، كما حدث في زيوت الطعام والمكرونة والدقيق والذرة والأعلاف والكثير من السلع الأخرى.

 







وزارة التموين

اسعار السلع المدعمة

سعر سلع التموين

سعر سلع بطاقات التموين

اسعار السلع الغذائية



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