نائب محافظ المنيا فى إفطار قافلة السعادة: حياة كريمة الأضخم فى تحسين الخدمات

المنيا-حسن عبد الغفار

توجه الدكتور محمد محمود أبو زيد نائب محافظ المنيا، خلال مشاركته فى مائدة إفطار قافلة السعادة التى تنظمها مؤسسة حياة كريمة بمركز سمالوط، بالشكر لكل المتطوعين العاملين في المبادرة، معرباً عن سعادته لحضور هذه الفعالية، خاصة أنها تجسد قيمة من أسمى القيم الإنسانية النيبلة وهي العمل التطوعي بدون انتظار مقابل، لاسيما في مبادرة مثل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها ويرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تعد الأضخم من نوعها فى مجال تحسين الخدمات والمرافق لأهالينا في القرى والريف المصري ودعا المتطوعين لمزيد من العمل والاجتهاد مع المحافظة في كافة الملفات وعلى رأسها الرقابة على الأسعار ورصد التحديات المختلفة التي تواجه المواطنين.

فيما تحدث أحمد العمدة منسق عام مؤسسة حياة كريمة بالمنيا عن دور المتطوعين في إنجاح المبادرة وعن الأدوار المختلفة للمؤسسة بالمحافظة، ووجه الشكر للمحافظ ونائبه على دعمهم للمؤسسة في كافة الفعاليات والمواقف وكذا رؤساء المدن وممثلي الجهات التنفيذية للمبادرة على التعاون اللامحدود.

كما قدم الشكر والتقدير للجهات الشريكة في تنظيم هذه القافلة، مشيدا بشباب صندوق مكافحة الإدمان ونجدة الطفل، والازهر والكنيسة.

وفى الختام عرض قصر الثقافة، مسرح عرائس، ويهدف عن الأمانة، بحضور العشرات من المواطنين، وايضا تم ورشة للرسم والتلوين للاطفال المشاركة بالحضور، وتم عرض فرقة الفنون الشعبية والإنشاد الدينى.

