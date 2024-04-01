مواصفات امتحان العلوم الترم الثانى للمرحلة الابتدائية.. اعرف شكل الأسئلة

كتب ـ محمود طه حسين

حدد المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفة امتحان مادة العلوم للمرحلة الابتدائية الفصل الدراسي الثاني 2024، موضحا أن الأسئلة ستتضمن أسئلة موضوعية واختيار من متعدد، والإكمال المقيد، المزاوجة، صح وخطا، إعادة الترتيب، والأسئلة المقالية وتشمل، الشرح، الوصف، التفسير، اذكر السبب، ماذا يحدث لو، التوضيح، المقارنة، التصنيف، ما النتائج المترتبة، التعليل.

وأضاف المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن الضوابط العامة لامتحان العلوم للمرحلة الابتدائية للفصل الدراسي الثاني 2024:-

- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف للعام الدراسي 2023/2024.

- أن تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.

- أن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للتلاميذ.

- أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- أن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

- أن تكون الأسئلة محددة وواضحة فى صياغتها اللغوية.

- أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية، المرحلة الصف، المادة، الزمن الدرجة، الفصل الدراسي، تاريخ الامتحان.

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها؛ حجم الخط، نوع الخط المسافات بين السطور الهوامش العناوين تعليمات الأسئلة ، جودة الطباعة ، الخلو من الأخطاء اللغوية والطباعة.

- أن تتضمن جزئيات السؤال الواحد أكثر من وحدة من وحدات المقرر الدراسي للصفوف الدراسية الثلاث.

- تتضمن أسئلة الورقة الامتحانية نواتج التعلم المعتمدة من مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية والمتضمنة بوحدات المقررات الدراسية الثلاث طبعات 2023/2024.

- زمن الإجابة على الورقة الامتحانية ساعة ونصف شاملة وقت المراجعة.

- عدم تكرار مضمون السؤال أو صياغته بصورة أخرى لنفس الجزئية داخل الامتحان الواحد.

- أن يكون للسؤال الواحد إجابة واحدة محددة مع البعد عن الاحتمالات .

- بالنسبة للاختبار المترجم لطلاب مدارس اللغات توضع الأسئلة والمصطلحات من الكتاب المدرسي المترجم بنفس الأسلوب وألا تتم ترجمة الاختبار ترجمة حرفية إلى اللغة المقابلة مباشرة.