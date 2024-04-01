الشرقية - إيمان مهنى

قدم تلفزيون اليوم السابع بثا مباشرا بعنوان "مهرجان ولعب أطفال لمرضى وحدة أمراض الدم بجامعة الزقازيق وتكريم أمهات مثاليات"، رصد فيه قيام وحدة أمراض الدم للأطفال والأورام بمستشفى جامعة الزقازيق قطاع صيدناوي، تنظيم حفل إفطار سنوى، تضمن فقرات ترفيهيه للأطفال وتكريم أمهات الأطفال المثاليات.



وشارك حفل الإفطار عدد من الشخصيات العامة، وأطباء الوحدة وأسر أطفال، والدكتورة ناريمان خطاب، والمهندسة مى رشدى عضو مجلس النواب وتوفيق حماد مدير اتحاد الجمعيات الأهلية.



وعقب الإفطار، أقيم حفل للأطفال المرضى تضمن فقرات ترفيهيه وألعاب، تم تكريم عدد من أمهات الأطفال المرضى كأمهات مثاليات.



وقال الدكتور تامر حسان مدير وحدة أمراض الدم وأورام الأطفال بمستشفى الأطفال، أن كل أم لديها طفل مريض، هى أم مثالية، والسيدات أمهات الأطفال بالوحدة يضربن مثالا يحتذى به فى الصبر والعزيمة، لذلك تحرص الوحدة على تنظيم حفلات ترفيهيه للأطفال وأسرهم لتخفيف عنهم.

يذكر أن وحدة أمراض الدم واورام الاطفال، تتكون 39 سرير بالقسم الداخلى، وعيادات " أمراض الدم، نقل الدم، متابعة الأورام، كيماوى اليوم الواحد"، فضلا عن أنه يتابع اكثر من1000 مريض مصاب بمرض انيميا البحر المتوسط واكثر من 300 مريض مصاب بالهيموفيليا وامراض النزف الوراثية وعشرات المرضى المصابين بفشل النخاع بالاضافة إلى الاف المرضى المصابين بانيميا نقص الحديد، وايضا الاطفال الذين يعانونن من الانيميا التكسيرية الحادة والمزمنة، وتقوم بخدمة الاطفال المصابين بالاورام كاللوكيميا والليمفوما واورام الكلى والكبد والعظام والعضلات.



مهرجان ولعب أطفال لمرضى وحدة أمرض الدم بجامعة الزقازيق



مهرجان ولعب أطفال لمرضى وحدة أمراض الدم



مهرجان ولعب أطفال لمرضى وحدة أمرض الدم بجامعة الزقازيق