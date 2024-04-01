مقتل 9 أطفال جراء انفجار لغم أرضى شرق أفغانستان

كابول (أ ش أ)

لقى تسعة أطفال مصرعهم شرق أفغانستان جراء انفجار لغم أرضى قديم أثناء لعبهم به.

وقال متحدث باسم طالبان إن اللغم الذى عثر عليه الأطفال بالقرب من قريتهم في منطقة جيرو بإقليم غزنة، يعود تاريخه إلى عقود مضت، بحسب وكالة أنباء أسوشيتد برس.

وأضاف أن الانفجار أدى إلى مقتل خمسة صبية وأربع فتيات تتراوح أعمارهم بين 5 و10 سنوات.

وعانت أفغانستان من عقود من الحرب ولا تزال تشكل خطورة كبيرة على الأطفال الذين يجمعون الخردة المعدنية لبيعها لدعم أسرهم. ويلقى الكثير من الأطفال حتفهم أو يتعرضون لتشوهات عندما يصادفون ذخائر غير منفجرة.