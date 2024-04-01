مطبخ الخير بزاوية رزين فى المنوفية يواصل عمله للعام الـ13 على التوالى.. صور

المنوفية - محمد فتحى

للعام الثالث عشر على التوالى يواصل مجموعة من الشباب بقرية زاوية رزين التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، مطبخ الخير لإفطار الصائمين من الأسر غير القادرين، حيث يبلغ عدد الأسر ما يقرب من 300 أسرة على مستوى القرية بأكملها.

ويقول المهندس محمد عيسى أحد المشاركين فى مشروع إفطار الصائمين بقرية زاوية رزين التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، أن الفكرة بدأت منذ ما يقرب من 15 عاما، حيث إننا كنا مجموعة شباب مايقرب من 15 شابا، نقوم بتجهيز كل شاب 3 وجبات ويتم توزيعها على الأسر المستحقة من غير القادرين .

ويضيف أحد المشاركين فى مشروع إفطار الصائمين بقرية زاوية رزين التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، بعد عامين من الفكرة قررنا عمل مطبخ داخل إحدى المنازل، وبالفعل نجحت الفكرة وإستطاعنا فى العام الأول توزيع 50 وجبة، حتى وصلنا فى العام الثالث عشر إلى 300 وجبة، وذلك بفضل الله وتبرعات أهالى القرية سواء كانت التبرعات العينية والنقدية.

ويوضح أحد المشاركين فى مشروع إفطار الصائمين بقرية زاوية رزين التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، أن هذا العام يعد من أفضل الأعوام فى مشروع إفطار الصائمين، من حيث التبرعات سواء كانت العينية أو المادية، فلدينا كميات كبيرة من الأرز والمكونات بفضل الله وتبرعات أهالى الخير من القرية .

ويشير الدكتور محمد جمعه أحد المشاركين فى مشروع إفطار الصائمين بقرية زاوية رزين التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، إلى أن عدد المشاركين فى مشروع إفطار الصائمين ما يقرب من 30 شخصا من الرجال بينهم سيدة، للعام الثالث عشر على التوالى، حيث إن المشروع بدأ بـ 50 أسرة من غير القادرين حتى وصلنا هذا العام إلى 300 أسرة على التقريب .

ويضيف جمعة، أن هذا العام شهد مشروع إفطار الصائمين من الأسر غير القادرين، تبرعات كثير سواء كانت عينية أو مادية، من الكثير من أهالى قرية زاوية رزين المحبين لفعل الخير، حيث تم حتى الآن ذبح 3 مواشى، وتم إدخالها فى مشروع إفطار الصائمين.

ويوضح أحد المشاركين فى مشروع إفطار الصائمين بقرية زاوية رزين التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، أن اليوم يبدأ من بعد صلاة الظهر يتم تحضير الطعام سواء كانت اللحوم والكفتة، والأرز والمكرونة، والخضار، وعقب صلاة العصر يتم تعبئة الوجبة والتى تكون عبارة عن قطعة لحم وقطعة كفتة، أرز أو مكرونة ، طبق خضار ، طبق فاكهة، ويتم تغليفه، ويقوم الشباب بتوصيل الوجبات حتى باب منازل الأسر غير القادرين .



مطبخ الخير بزاوية رزين فى المنوفية (1)



مطبخ الخير بزاوية رزين فى المنوفية (2)



مطبخ الخير بزاوية رزين فى المنوفية (3)



مطبخ الخير بزاوية رزين فى المنوفية (4)



مطبخ الخير بزاوية رزين فى المنوفية (5)