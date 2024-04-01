مصرع طفل وإصابة آخر باختناق بسبب بخار الماء أثناء الاستحمام بالبلينا سوهاج

سوهاج ـ محمود مقبول

استقبل مستشفى البلينا المركزى طفل يبلغ من العمر 11 سنة جثة هامدة، بينما استقبل مستشفى سوهاج الجامعى طفلا آخر مصاب بحالة اختناق، حيت تبين أن سبب الاختناق قيام الطفلين بالاستحمام، ومع تزايد كثافة بخار الماء بالحمام حدثت إصابتهما.

ترجع الواقعة تلقى اللواء مساعد الوزير مدير امن سوهاج بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوفاة طفل وإصابة آخر على إثر تعرضهما لحالة اختناق داخل المنزل بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج.

وبالفحص تبين وصول عبد الرحمن م ع م 11 سنة تلميذ، ونجل عمومته أحمد خ م ا 11 سنة تلميذ إلى مستشفي البلينا المركزي مصابان "حالة اختناق " وتوفي الأول حال تلقيه الإسعافات اللازمة، وتم تحويل المصاب الثاني لمستشفي سوهاج الجامعي الجديدة ومقيمان بمركز البلينا.

وبسؤال والد الأول محمد ع م ع 64 سنة مزارع ووالدة الثاني نوره ع ا ع 35 سنة ربة منزل ومقيمان بذات الناحية، قررا بأنه حال قيام المذكورين بالاستحمام بدورة مياه السكن الخاص بالأول حدثت لهما حالة اختناق نتيجة بخار المياه مما أدي لوفاة الأول وإصابة الثاني، ونفيا الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة "هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة استنشاق غاز أول أكسيد الكربون، تم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة والموالاة عن حالة المصاب الثانى.