اليوم السابع
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مصرع سائق وإصابة شاب فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا

الإثنين، 01 أبريل 2024 05:57 م
مصرع سائق وإصابة شاب فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا اسعاف- أرشيفية
المنيا- حسن عبد الغفار

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لقى شخص مصرع وأصيب سائق، إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الغربى بمحافظة المنيا، تحرر محضر بالحادث وجارى نقل الجثة والمصاب إلى أقرب مستشفى سمالوط النموذجى لتلقى الرعاية الصحية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطاراً من غرفة عمليات النجدة يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الغربى بالقرب من مدخل مدينة سمالوط، شمال المنيا، وأسفر عن انقلاب السيارة إلى اشتعالها.


انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف وقوة من الحماية المدنية بالمنيا إلى موقع الحادث وتبين مصرع شاب وإصابة السائق بإصابات مختلفة ما بين سحجات وكدمات وكسور متفرقة فى أنحاء الجسد.


تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى سمالوط النموذجى.







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