مسيرة انتحارية تستهدف قاعدة عسكرية بحرية إسرائيلية فى إيلات.. فيديو

وكالات

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية فجر اليوم الاثنين، أن طائرة مسيرة انتحارية أصابت القاعدة العسكرية البحرية فى مدينة إيلات جنوبى البلاد، بعد اعتراض طائرة مسيرة فى سماء المدينة.

وبحسب وسائل الإعلام، اندلع حريق بعد دوى صفارات الإنذار في إيلات، إثر سقوط صاروخ أو مسيرة أو صاروخ اعتراضي وهرعت فرق الإطفاء إلى المكان.

وأفادت شبكة روسيا اليوم ، بسماع دوى 4 انفجارات فى سماء مدينة إيلات المطلة على البحر الأحمر، وانطلاق صفارات الإنذار فى المدينة وضواحيها خشية تسلل طائرات مسيرة.

هذا وأظهر مقطع فيديو لحظة هروب المستوطنين من مساكنهم فى إيلات عند انطلاق صفارات الإنذار ووصول المسيرة إلى المدينة.