مسيرات بأمريكا تطالب وقف إطلاق النار فى قطاع غزة.. فيديو

نظمت المجتمعات المسيحية فى الولايات المتحدة وكندا خلال نهاية الأسبوع فى عيد القيامة مسيرات مؤيدة لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة الذى يشهد صراعًا مستمرًا مع قوات الاحتلال الإسرائيلى.



وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، أن المشاركين نظموا مسيرة بمدينة /فانكوفر/ الكندية لتكون بطول 25 ميلا لتتماشى مع الطول التقريبى لساحل غزة المطل على البحر المتوسط، لافتة إلى أنه تم تنظيم مسيرات أيضًا بمدن /ناشفيل/ و/بيتسبرج/ و/سان دييجو/ و/سان خوسيه/ و/سان دييجو/ و/كاليفورنيا/ و/بوفالو/ و/نيويورك/ و/وسبوكان/ و/واشنطن/ الأمريكية بالإضافة إلى مدن أخرى.

Thousands of pro-Palestine demonstrators rallied in New York City to demand a ceasefire in Gaza as well as an immediate cessation of US support of Israel.



Follow Press TV on Telegram: https://t.co/fvRn3KuApw pic.twitter.com/a2Yilk6Xth