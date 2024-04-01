اليوم السابع
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مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسى فور وصوله للعاصمة الأردنية عمان

الإثنين، 01 أبريل 2024 05:30 م
مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسى فور وصوله للعاصمة الأردنية عمان الرئيس السيسى والعاهل الأردنى
كتب محمد عبد المجيد

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شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى وقرينته السيدة انتصار السيسى، مراسم استقبال رسمية لهم فور وصولهم العاصمة الأردنية عمان، وكان فى استقباله العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وقرينته الملكة رانيا، فور وصوله إلى مطار عمان.
 







الرئيس السيسى

الرئيس عبد الفتاح السيسى

السيسى

الملك عبد الله

الأردن عمان




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