مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسى فور وصوله للعاصمة الأردنية عمان

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى وقرينته السيدة انتصار السيسى، مراسم استقبال رسمية لهم فور وصولهم العاصمة الأردنية عمان، وكان فى استقباله العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وقرينته الملكة رانيا، فور وصوله إلى مطار عمان.
مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسى فور وصوله للعاصمة الأردنية عمانالإثنين، 01 أبريل 2024 05:30 م
الرئيس السيسى والعاهل الأردنى
كتب محمد عبد المجيد
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى وقرينته السيدة انتصار السيسى، مراسم استقبال رسمية لهم فور وصولهم العاصمة الأردنية عمان، وكان فى استقباله العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وقرينته الملكة رانيا، فور وصوله إلى مطار عمان.
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شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى وقرينته السيدة انتصار السيسى، مراسم استقبال رسمية لهم فور وصولهم العاصمة الأردنية عمان، وكان فى استقباله العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وقرينته الملكة رانيا، فور وصوله إلى مطار عمان.
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