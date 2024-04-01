اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 أبريل 2024 05:34 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

مدير "تعليم دمياط" يشهد تفعيل الأنشطة اللاصفية بمدرسة عزبة البرج الإعدادية

الإثنين، 01 أبريل 2024 04:40 م
مدير "تعليم دمياط" يشهد تفعيل الأنشطة اللاصفية بمدرسة عزبة البرج الإعدادية جانب من التفقد
دمياط معتز الشربيني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط ، ورش الأنشطة اللاصفية المقامة بمدرسة عزبة البرج الإعدادية بنات، وشملت تلك الورش مجالات الرسم والأشغال الفنية وشغل خرز وشغل هاند ميد وتعلم وبرمجة الكمبيوتر، وألعاب الكاراتيه والجمباز والإلقاء الشعري والغناء الفردى والجماعي والتمثيل والتواشيح.

وأكد وكيل الوزارة، أن ما شاهده من ورش عمل للممارسات العملية للأنشطة التربوية اللاصفية في كل مناحي الأنشطة، يعبر تماما عن حقيقة الأنشطة وليس مجرد حصة أثناء اليوم الدراسى، مشيرا أن الأنشطة تشكل شخصيته الطالب الحقيقية وتعزز قيم الانتماء والولاء لديه من خلال ممارسة عملية في جماعة تكسب أولادنا مهارة أو حرفه فالأنشطة هي الرئة التي يتنفس منها الطلاب وهي التي تجعل المدرسة بيئه جاذبه والطالب يفرغ طاقته بالمدرسة ويتعلم العمل الجماعي داخل الفريق.

 

الوكيل مع الطلاب
الوكيل مع الطلاب

 







دمياط

عزبة البرج

الانشطة

تعليم دمياط




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة