مدير "تعليم دمياط" يشهد تفعيل الأنشطة اللاصفية بمدرسة عزبة البرج الإعدادية

دمياط معتز الشربيني

تفقد محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط ، ورش الأنشطة اللاصفية المقامة بمدرسة عزبة البرج الإعدادية بنات، وشملت تلك الورش مجالات الرسم والأشغال الفنية وشغل خرز وشغل هاند ميد وتعلم وبرمجة الكمبيوتر، وألعاب الكاراتيه والجمباز والإلقاء الشعري والغناء الفردى والجماعي والتمثيل والتواشيح.

وأكد وكيل الوزارة، أن ما شاهده من ورش عمل للممارسات العملية للأنشطة التربوية اللاصفية في كل مناحي الأنشطة، يعبر تماما عن حقيقة الأنشطة وليس مجرد حصة أثناء اليوم الدراسى، مشيرا أن الأنشطة تشكل شخصيته الطالب الحقيقية وتعزز قيم الانتماء والولاء لديه من خلال ممارسة عملية في جماعة تكسب أولادنا مهارة أو حرفه فالأنشطة هي الرئة التي يتنفس منها الطلاب وهي التي تجعل المدرسة بيئه جاذبه والطالب يفرغ طاقته بالمدرسة ويتعلم العمل الجماعي داخل الفريق.