محافظ كفرالشيخ يتفقد مستشفى مركز الأورام الجديد ويطمئن على مستوى الخدمات

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، والدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، مستشفى مركز الأورام الجديد، بمدينة كفر الشيخ، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، المقام على مساحة 8876 م2 بقوة (160) سريراً، لتقديم الخدمات الطبية المتميزة لأبناء محافظة كفرالشيخ، والذى تم تجهيزه بأحدث التقنيات والأجهزة الطبية الحديثة وتزويده بالكوادر الطبية وهيئة التمريض اللازمة للتشغيل تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

اطمئن محافظ كفرالشيخ، من المرضى على الخدمات الطبية المقدمة وسبل الرعاية اللازمة لمرضى الأورام، مكلفاً بتقديم التسهيلات الإجرائية للدورة المستندية لشئون المرضى، وتوفير ماكينة تصوير مستندات داخل المركز لصالح تسهيل الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة من متلقى الخدمة الطبية بمستشفى مركز الأورام بكفرالشيخ.

وقال محافظ كفرالشيخ، أن مركز الأورام الجديد دخل الخدمة بالتشغيل التجريبى، الخميس الماضى بإجراء أول عملية جراحية قام بها الفريق الطبى بالمركز، ودخول أول حالة لعناية الجراحة التى تم تجهيزها بأعلى مستوى من التجهيزات الطبية والكوادر والأطقم الطبية المدربة، فضلاً عن تشغيل جميع أقسام المركز واستقبال المرضى بالعيادات الخارجية وأقسام الأشعة المختلفة واستقبال أول ( 5 ) حالات لأخذ جرعات العلاج الكيماوى بالمركز وبإشراف الاستشاريين والأخصائيين بطب الأورام وصيادلة الكلينكال وفريق التمريض الذى تم تدريبه على أعلى معايير الجودة الطبية.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن مستشفى مركز الأورام الجديد يضم العيادات الخارجية المتنوعة من فرز وجراحة أورام وطب الأورام وعلاج أورام الأطفال والتغذية العلاجية والأشعة التداخلية ومناظير الجهاز الهضمى، وعيادة الأسنان، وقسم الجراحة والعمليات والذى يشمل 3 غرف للعمليات بأعلى مستوى من التجهيزات الطبية وأجهزة C-arm، وأقسام الأشعة بكافة أنواعها (أشعة مقطعية - تليفزيونية - عادية - رنين مغناطيسى ) وتم توريد جهاز جاما كاميرا للمسح الذرى، وقسم العلاج الكيماوى مجهز بـ 40 كرسى وبفريق كامل من صيادلة الكلينكال والتمريض الذى تم تدريبهم بمستوى عالى يمكنهم من الإشراف والتحضير للعمليات والجرعات بتقنية عالية الدقة فى التعقيم والجودة، وقسم المعامل والذى يشمل معمل الهستوباثولوجى والكيميا والبارا وميكروبيولوجى، والمناعة، والأقسام الداخلية بالمركز والتى تعمل بقوة 124 سرير ( داخلى - جراحة – باطنة – أطفال )، وقسم العنايات المركزة بقوة تشغيل 21 سرير (عناية مركزة- متوسطة - جراحة – باطنة )، وقسم مناظير الجهاز الهضمى (علوية - قولون - قنوات مرارية ).

وأضاف محافظ كفر الشيخ، يتضمن 10 عيادات خارجية، ويقدم خدمات الطوارئ، وجراحة الأورام والمناظير، والدعم النفسى وعلاج الأورام والكيماوى والإشعاعى، كما يقدم خدمات علاج أورام الأطفال والعلاج التلطيفى، فضلا عن خدمات التغذية العلاجية، لافتاً إلى تدريب كافة الأطقم الطبية وهيئة التمريض والصيادلة بمراكز الأورام، وفريق الجودة ومكافحة العدوى والتدريب والصحة والسلامة والسجلات الطبية، لتقديم الخدمات الطبية المتميزة لأبناء محافظة كفرالشيخ.



متابعة محافظ كفر الشيخ لمركز الأورام



مناقشة المحافظ للمرضى